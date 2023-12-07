Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze temasları için ABD'ye gidiyor

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin 11 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti.