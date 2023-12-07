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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze temasları için ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Gazze konulu temaslarda bulunmak üzere yarın (8 Aralık 2023) ABD'ye gideceğini bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:20 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 21:15 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Fidan, Gazze için ABD'yi ziyaret edecek.
Bakan Fidan, Gazze için ABD'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik adımları görüşmek üzere yarın ABD'ye gidecek.

Gazze için barış diplomasisi yürütecek

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin 11 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti.

Sayın Bakanımız, sözkonusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere 8 Aralık 2023 tarihinde Washington DC’yi ziyaret edecektir."




#Hakan Fidan
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#Dışişleri Bakanı
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