Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizler kime karşı işlenirse işlensin her türlü zulmün karşısındayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından TDV Konferans Salonunda düzenlenen Zekat Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



Erbaş, 'Ukrayna'da çocukların, sivillerin korku ve endişeyle karşı karşıya kaldığı bir durum yaşanıyor. Sadece orada değil, dünyanın pek çok yerinde. İnsanlık topyekun küresel güçlerin adalet, hakkaniyet ve merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor. Bir kez daha altını çizerek ifade edeyim ki, bizler, kim tarafından yapılırsa yapılsın ve kime karşı işlenirse işlensin her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız.