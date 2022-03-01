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ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini belirtti.

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