Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini belirtti.
Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yarın Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini belirtti.
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