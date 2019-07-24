Gündem Çavuşoğlu ABDnin önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu: ABD’nin önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de saldırıların durdurulmasını istediklerini söyledi. ABD ile güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, "ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı. Oyalama olmaması gerekiyor Bizim sabrımız tükendi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İDLİB KONUSUNDA ERDOĞAN'IN MESAJI PUTİN'E İLETİLDİ

İki gün önce Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İdlib'de meydana gelen saldırıların durdurulmasını istedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajın Sayın Putin'e iletilmesini istedik. Bir an önce İdlib'deki saldırıların durdurulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan edebiliriz.

ABD'Lİ GETİRDİĞİ ÖNERİLER BİZİ TATMİN ETMEDİ

ABD'nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada adeta Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek gibi bir izlenim edindik. Ortak devriye gibi askerler arasında bazı yeni fikirler var. Güvenli bölgenin derinliği ve buraların kimin kontrol edeceği ve YPG/PKK'nın buradan çıkarılması konusu en hassas konudur. BU konularda mutabakat sağlamış değiliz. Önümüzdeki süreçte ABD'nin bizi tatmin eder önerileri ile ya da bizim önerilerimizle bir mutabakata varmak istiyoruz. 4 Haziran 2018'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. 90 gün içinde süreç tamamlanacak ve Fırat'ın doğusuna geçecektik. Bu süreç hala tamamlanmadı. Oyalama olmaması gerekiyor Bizim sabrımız tükendi.

Terör örgütleri sürekli kendisini güçlendiriyor ve ABD'liler de silah veriyor. Süreç uzayınca harekat konusunda hazırlığımız oldu. ABD ekiplerimizi gönderiyoruz o zamana kadar harekat başlatmayın dedi. Görüşme günü CENTCOM komutanının YPG/PKK ile görüşmesi samimi olmadığının göstergesi oldu.

REKLAM

BİR AN ÖNCE DAVA KAPANMALI

Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi fakat Temyiz davasından vazgeçmedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halk Bank davası kapanmalı.

Sabrımız tükendi

Sabrımız tükendi

Bakan ​Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil.
Hakan Atilla Türkiyede

Hakan Atilla Türkiye'de

Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.
3 ayda 3. kez Livaneli konserinde

3 ayda 3. kez Livaneli konserinde

Seçildikten 3 hafta sonra ​8 gün izne çıktı.
Türkiye haklı <br>davasından vazgeçmeyecek

Türkiye haklı
davasından vazgeçmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.
Her önüne<br>gelen üretemeyecek

Her önüne
gelen üretemeyecek

Lokanta ve restoranlarda kontrollü satış yapılacak.
Süper Lig ertelenebilir

Süper Lig ertelenebilir

TFF'nin yayıncı kuruluşla anlaşamaması sonrasında planlar karıştı.

Yeniden konumlanıyor

Yeniden konumlanıyor

​Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen planı tekrar devrede.

5 milyon kişi<br>heyecanla bekliyor

5 milyon kişi
heyecanla bekliyor

​AVM otoparklarına girişlerine izin verilecek.

Kimseye bir şey yaptırmayız

Kimseye bir şey yaptırmayız

İçişleri Bakanı Soylu, eylem iddialara yanıt verdi.

'Ölüsü çıkarsa<br>şeker dağıtacağım'

'Ölüsü çıkarsa
şeker dağıtacağım'

Bağımlı gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı.
Alınmazsa<br>hurdaya ayrılacak

Alınmazsa
hurdaya ayrılacak

Havalimanındaki 17 uçağa ne olacağı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.