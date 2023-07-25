Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Libya ve Çin Dışişleri Bakanlarından Türkiye'ye ziyaret

Libya ve Çin Dışişleri Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un 26 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Çin ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı, Yi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Türkiye'ye bir ziyaret de Libya'dan
Bakanlık ayrıca yarın Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada Bakan Manguş ile ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin de ele alınacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Bakan Manguş’la görüşmelerinde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Libya’daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.