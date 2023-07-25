Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Libya ve Çin Dışişleri Bakanlarından Türkiye'ye ziyaret

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabiliriz ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık" açıklamasında bulundu.