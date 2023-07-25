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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Libya ve Çin Dışişleri Bakanlarından Türkiye'ye ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın yoğun bir mesai yapmaya hazırlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Her iki Bakan ile yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtilirken, bölgesel meselelerin de görüşüleceği ifade edildi.

22:03 . 25/07/2023 Salı
DHA
Libya ve Çin Dışişleri Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek.

Libya ve Çin Dışişleri Bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un 26 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Çin ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı, Yi'nin yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi

Türkiye'ye bir ziyaret de Libya'dan

Bakanlık ayrıca yarın Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada Bakan Manguş ile ikili ilişkilerin yanı sıra Libya’daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin de ele alınacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Bakan Manguş’la görüşmelerinde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Libya’daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş


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