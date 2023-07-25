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Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşen Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, Yunanistan'daki orman yangınlarını görüştü. Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

21:39 . 25/07/2023 Salı
AA
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.



#Yunanistan
#Orman Yangını
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
#Yunanistan Savunma Bakanı
#Nikos Dendias
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