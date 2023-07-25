Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşen Bakan Güler'den taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sırasında düşen yangın söndürme uçağında bulunan iki pilot için taziye mesajı yayınladı. Pilotların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Yumaklı, "Komşu ülke Yunanistan'ın ve Yunan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Dünya genelinde orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren tüm kahramanları saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.