Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Ziyaret olacak fakat tarih belli değil
Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.