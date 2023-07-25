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Dünya

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Ziyaret olacak fakat tarih belli değil

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabiliriz ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık" açıklamasında bulundu.

19:14 . 25/07/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Ziyaret olacak fakat tarih belli değil

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov,
"Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık."
ifadesini kullandı.

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.



#Vladimir Putin
#Türkiye
#Rusya
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