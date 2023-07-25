ABD'nin umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşmesinden başarı çıkacak

Miller, soru üzerine, "Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Başkan Putin'i Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya teşvik etmek için daha fazla görüşme yapmak istediğini söyledi." dedi.

"Bu tartışmalardan bir miktar başarı çıkacağına dair umutlu olacağız."

"Bu tartışmalardan bir miktar başarı çıkacağına dair umutlu olacağız."

belirten Miller, Türk ve Rus liderin bu konudaki görüşmesi hakkında,

belirten Miller, Türk ve Rus liderin bu konudaki görüşmesi hakkında,

"bölgedeki tüm müttefiklerin ve ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacağını"

"bölgedeki tüm müttefiklerin ve ortakların desteğini memnuniyetle karşılayacağını"

Miller ayrıca, Rusya'nın Karadeniz tahıl girişiminden çekilmesinin ardından geçen hafta başlattığı füze ve insansız hava araçları saldırılarının çok sayıda sivili öldürdüğü ve yaraladığını, Rusların Tuna Nehri'ndeki tahıl gemilerini de hedef aldığını ifade etti.