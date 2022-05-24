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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya heyeti Ankara'ya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl sonra gerçekleştirilecek olan İsrail ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecinin başladığını ifade ederken görüşmede büyükelçi atamalarının konuşulacağını söyledi. Türkiye'nin NATO üyelerine sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiyalı heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini söyleyen Çavuşoğlu yarın ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın ortak masada toplanacağını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu iki ülkeden de yazılı olarak somut adım beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Merkezi DHA
​​Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya heyeti Ankaraya gelecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından, İsveç ve Finlandiya ile istişareler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecektir."

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Devlet Bahçeli'den NATO'ya alternatif birlik önerisi
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Devlet Bahçeli'den NATO'ya alternatif birlik önerisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. Türkiye'nin Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin içerisine katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür. Mesela Asya ve Ortadoğu ' ifadelerini kullandı.

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