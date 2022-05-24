Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya heyeti Ankara'ya gelecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15 yıl sonra gerçekleştirilecek olan İsrail ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecinin başladığını ifade ederken görüşmede büyükelçi atamalarının konuşulacağını söyledi. Türkiye'nin NATO üyelerine sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiyalı heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara'ya geleceğini söyleyen Çavuşoğlu yarın ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın ortak masada toplanacağını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu iki ülkeden de yazılı olarak somut adım beklediklerini sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığından, İsveç ve Finlandiya ile istişareler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecektir."