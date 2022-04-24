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Gündem Dışişleri Bakanlığı Somalideki terör saldırılarını kınadı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da iftar saatinde bir restorana ve Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırılarını kınadı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Somalideki terör saldırılarını kınadı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğinin ve dün Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

  • Yaralanan 4 çocuğun Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Mogadişu'nun Lido Plajı'nda bir restoranı hedef alan güçlü patlamada güvenlik güçleri ve sivillerin de aralarında bulunduğu en az 6 kişi ölmüş, 7'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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