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Dışişleri Bakanlığı: Stoltenberg’in görev süresinin uzatılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı NATO Konseyi'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

09:33 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"NATO Konseyi’nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg’i tebrik ediyoruz. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg’in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz."


#Jens Stoltenberg
#NATO
#NATO Genel Sekreteri
#Dışişleri Bakanlığı
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