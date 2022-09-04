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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye And Topluluğu'na gözlemci üye oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Peru, Kolombiya, Ekvator ve Bolivya'nın üyesi olduğu ekonomik entegrasyon örgütü And Topluluğu'na 'gözlemci üye' olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye And Topluluğuna gözlemci üye oldu
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile gelişen ilişkilerimiz kapsamında, bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlardaki iş birliğimizin de güçlendirilmesi ve bu amaçla bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu çerçevede, Peru, Kolombiya, Ekvator ve Bolivya'nın üyesi oldukları bölgenin önde gelen ekonomik entegrasyon örgütlerinden And Topluluğu'na yaptığımız gözlemci üyelik başvurumuz, 29 Ağustos 2022 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da yapılan Dışişleri Bakanları Komisyonu toplantısında oydaşma ile kabul edilmiş ve böylece Türkiye And Topluluğu'na gözlemci üye olmuştur" denildi.

Açıklamada, 2 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe giren karar neticesinde And Topluluğu ve üyeleri ile bundan sonra daha da gelişecek olan iş birliğinin, bölgeyle hem siyasi diyaloğun güçlenmesine hem de ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi ve çeşitlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

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