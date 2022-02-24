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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna hava sahası halen kapalıdır ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır

Dışişleri Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna hava sahası halen kapalıdır ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır
Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak.

Dışişleri Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız; Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

Açıklamada, yardım ve destek talebinde bulunacaklar için de şu iletişim numaraları paylaşıldı:

"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi; ' 903122922929', Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayanlar için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları; ' 380632114765, 380632557748, 380935394612', Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayanlar için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları; ' 380937110024, 380937110026

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