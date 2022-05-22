Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı.

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin hafta sonu Maltepe'de düzenleyeceği mitinge yönelik açıklama yaparak vatandaşlarına 'Gösterilerden kaçının' çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya Dışişleri Bakanlığı'ndan misilleme geldi.

VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN

Bakanlığın sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.