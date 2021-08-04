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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'Afgan göçmen' tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, göçmen kabulü programına ilişkin başvuruların üçüncü ülkelerden alınacağını belirterek, Türkiye'yi işaret etti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır. Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dışişleri Bakanlığından ABDye Afgan göçmen tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz
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ABD Dışişleri, Taliban'dan kaçan Afganların, üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye sığınmacı olarak başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

Konuya ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, "Potansiyel çıkış dalgasına hazırlıklı olunması için komşu ülkelerle ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile görüştük. Pakistan'ın Afganistan sınırlarının açık kalması önemli, diğerlerinin ise İran üzerinden Türkiye'ye seyahat edebilir" demişti.

"Ülkemizin rızası olmadan çözüm aranması kabul edilemez"

Söz konusu gelişme sonrası kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz"

Türkiye'nin son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatan Bilgiç, yeni bir göç krizinin üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesinin bulunmadığını ifade etti. Bilgiç, şunları kaydetti:

  • "Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir."

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