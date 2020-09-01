Dışişleri Bakanlığından ABD’ye sert uyarı: Rumlara silah ambargosunu kaldırarak barış ortamını zehirleyen bir karara imza attılar

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'Diyarbakır anneleri'nin sembol ismi Hacire Ana oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlunun geri getirilmesi için HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. "Ciğerim için buradayım" diyerek yılmadan bekleyen ve oğlu Mehmet Akar'ı terörün pençesinden kurtaran Hacire anne, şimdi torun sevinci yaşıyor. Mücadelesini kararlılıkla sürdüren ve oturma eyleminin sembol ismi haline gelen Akar'ın bu azmi, diğer annelere örnek oldu, 150 aile evlat nöbetini sürdürüyor.