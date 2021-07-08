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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından AP'nin Türkiye'yi suçlayan 'baskı' kararına sert tepki: Tam bir ikiyüzlülük

Avrupa Parlamentosu (AP), muhalefete yönelik 'baskı' olduğunu öne sürerek Türkiye'yi kınadı. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil, tam bir ikiyüzlülüktür." denildi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından APnin Türkiyeyi suçlayan baskı kararına sert tepki: Tam bir ikiyüzlülük
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Avrupa Parlamentosu Türkiye’de muhalefete yönelik "baskıları" kınayan bir karar aldı.

"Sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür"

Dışişleri Bakanlığı tarafından AP Genel Kurulu’nda kabul edilen “Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP” başlıklı karara ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye’ye ilişkin karar, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir. AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye’de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ültimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento’daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir." ifadelerine yer verildi.

"AP itibarını yitirdi"

Açıklamanın devamında, "AP’nin aldığı bu karar da, diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP’ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacaktır. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP’nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz" denildi.

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