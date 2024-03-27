Dışişleri Bakanlığından Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu saldırısına sert tepki: Tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemeli

Diplomatik Kaynaklar; Hannover'de Başkonsolosluğu giriş kapısına yapılan saldırıyla ilgili dün gece yarısı Hannover'de yerel makamlara, sonra bu sabah Ankara'da Alman Büyükelçisiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada;

"26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır."