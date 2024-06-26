Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada,
"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz. Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir."
ifadelerine yer verildi.
Katz'ın seviyesiz paylaşımı
Katz'ın seviyesiz paylaşımı
Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.
Katz,
"Erdoğan, İsrail'in tehditlerine karşı Hizbullah'ı desteklediğini açıkladı. Erdoğan, Suriye sınırı boyunca masum Kürtleri katleden ve İran'ın emriyle Lübnan'dan saldıran bir terör örgütüne karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkını inkar etmeye çalışan bir savaş suçlusudur."
demişti.
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2 saat önce