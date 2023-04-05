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Dışişleri Bakanlığından İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki: Saldırıları derhal durdurun

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi'ne sığınanlara müdahale etmesini ve Filistinli sivillerin gözaltına alınmasını lanetledi.

09:45 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provokasyonları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,
"İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz"
denildi.

"Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez"

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada,
"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir"
ifadelerine yer verildi.







#Filistin
#İsrail
#Mescid-i Aksa
#Dışişleri Bakanlığı
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