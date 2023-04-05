Dışişleri Bakanlığından İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki: Saldırıları derhal durdurun

"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir"