Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı: Güvenli alanlarda kalın

Hamas'ın işgalci İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" terör devletine darbe vurdu. Kapsamlı operasyon sonucu İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükselirken, işgalci devlet kanadından çok çarpıcı Hamas itirafı geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski Başkan Yardımcısı Eran Etzion, Hamas'ın İsrail'e stratejik ve tarihi düzeyde acı bir darbe vurduğunu ve bunun uzun yıllar askeri okullarda okutulacak başarı olduğunu söyledi.