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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in yasa dışı girişimlerine tepki: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyulduğu açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından İsrailin yasa dışı girişimlerine tepki: Endişe duyuyoruz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in uluslararası tüm çağrılara rağmen Batı Şeria ve Kudüs’te yasa dışı yerleşim birimlerini genişlettiği belirtilerek, "İsrail’in uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Batı Şeria ve Kudüs’te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiği, ayrıca aldığı yıkım ve müsadere kararlarıyla işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürdüğü görülmektedir.

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540 YENİ YERLEŞİM PLANINA ONAY

Bu çerçevede son dönemde Kudüs’ün güneydoğusundaki Har Homa’da 540 yeni yerleşim birimi inşası planının onaylanmasından, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyuyoruz" denildi.

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ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail’in uluslararası hukuka aykırı şekilde politikalar sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "İsrail’in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir.

Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini söz konusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
FOTOĞRAF 34
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Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
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Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.
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Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
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Grubun dağılmaması üzerine ses bombaları ve atlı birliklerle göstericilere müdahale eden polisler, bazı Filistinlileri darp etti; biri sağlık çalışanı olmak üzere bazılarını da gözaltına aldı.
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Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada ise müdahale sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
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Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
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Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu.
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Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
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İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
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Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.
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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek gösterisine müdahale ederek 4 kişiyi yaraladı, bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.


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