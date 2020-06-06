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Gündem Dışişleri Bakanlığından Mısıra tepki
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanı'nın, 4 Haziran'da düzenlenen 'DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ülkemize Libya bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy


Sözcü Aksoy, yazılı açıklama yaparak, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye yönelik ithamlarına cevap verdi.

Aksoy, söz konusu toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Mısır Dışişleri Bakanı'na gereken cevabı verdiğine vurgu yaparak,

"Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle iş başına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir.

  • Mısır'ın darbeci Hafter'e yıllardır sağladığı askeri destek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir. Libya halkı, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulmetmekte beis görmeyen darbeci Hafter’i destekleyenleri, Libya’da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacaktır.

Suriye'de DEAŞ ile göğüs göğse mücadele ederek binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülke olan Türkiye, Libya'daki meşru hükümete talebi ve ilgili BM kararları çerçevesinde verdiği desteği sürdürecek, ülkede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarını devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

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