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Gündem Dışişleri Bakanlığından Nijeryadaki terör saldırısına kınama
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da bir askeri konvoya düzenlenen ve 31 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınadı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Nijeryadaki terör saldırısına kınama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde, dün bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Kardeş Nijerya'ya içten taziyelerimizi sunuyoruz"

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, dün askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.

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