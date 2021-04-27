Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki terör saldırısına kınama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için olumlu yollar arayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters'a bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Mısır ile normalleşme adımları ve Suudi Arabistan ile ilişkileri değerlendiren Kalın, "Mısır ile ilişkileri normalleştirmenin hem ülkelerin hem de bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Olumlu bir gündemle Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için de yollar arayacağız." ifadelerini kullandı. Kalın, iki ülke ile normalleşmenin Libya'daki barış çabalarını artıracağını vurguladı.