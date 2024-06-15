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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulması ilanı Resmi Gazete'de

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

08:04 - 15/06/2024 Cumartesi
DHA
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.

Vakfın mal varlığı 10 milyon TL olarak açıklanırken, vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu.

Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine'ye devredilecek.




#Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
#Dışişleri Bakanlığı
#Resmi Gazete
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