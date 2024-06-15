Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulması ilanı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması amacıyla Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.
Vakfın mal varlığı 10 milyon TL olarak açıklanırken, vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu.
Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine'ye devredilecek.