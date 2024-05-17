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Dışişleri Vakfı’na vize kaynağı

Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde dünyanın en büyük 3'üncü diplomatik misyon temsiline sahip olan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, genç diplomatların yetiştirilmesi için Diplomasi Akademisi de kuracak. Akademi dahil vakfın ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlığın vize aracılık faaliyetlerinden kaynaklı gelirinin dörtte biri vakfa aktarılacak. Bu çerçevede vakfa sadece bu yıl vize gelirlerinden 1,1 milyar lira kaynak aktarımı sağlanacak.

Uğur Duyan
04:00 - 17/05/2024 الجمعة
Güncelleme: 06:25 - 17/05/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous’u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous’u kabul etti.

Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde dünyanın en büyük 3'üncü diplomatik misyon temsiline sahip olan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, genç diplomatların yetiştirilmesi için Diplomasi Akademisi de kuracak. Akademi dahil vakfın ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlığın vize aracılık faaliyetlerinden kaynaklı gelirinin dörtte biri vakfa aktarılacak. Bu çerçevede vakfa sadece bu yıl vize gelirlerinden 1,1 milyar lira kaynak aktarımı sağlanacak.


#Dışişleri Bakanlığı
#vakıf
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