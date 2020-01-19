Dışişleri: Yavuz sondaj gemisi G ruhsat sahasına intikal etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yavuz sondaj gemisinin KKTC ruhsat sahalarındaki üçüncü sondaj faaliyetine ilişkin AB tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya cevap verdi.

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🔗https://t.co/d16xTy4QBV pic.twitter.com/H0qiFqi4K4 — Yeni Şafak (@yenisafak) 19 Ocak 2020

Aksoy, şu ifadelere yer verdi:

"Yavuz sondaj gemimiz, geçtiğimiz cuma günü KKTC hükümetinin 2011 yılında Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada’nın güneyindeki ’G’ ruhsat sahasına intikal etmiştir. Bu sahada Ada’nın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de en az Kıbrıs Rumları kadar hakları vardır. Burada petrol ve doğal gaz bulunması halinde iki taraf da gelirleri birlikte paylaşacaktır"

Bu çerçevede Kıbrıs Türk makamlarının hidrokarbon kaynaklarının ve gelirlerinin hakça paylaşımına yönelik 13 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı önerinin halen geçerli ve çözüm için önemli bir fırsat olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti: