Gündem Dışişlerinden Afganistandaki saldırıya kınama
ANKARA

Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, "Bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan’a dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum’un Kabil'deki havalimanından ayrılmasının hemen ardından meydana gelen intihar saldırısını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan’a bugün geri dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdül Raşid Dostum’un Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının hemen ardından, anılan havalimanının önünde meydana gelen intihar saldırısını kınıyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucu Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmemesine karşın çoğunluğu güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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