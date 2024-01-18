Dışişleri'nden İran, Irak ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

Pakistan, İran'ın Pakistan sınırındaki Seravan şehrinde bulunan Beluc kamplarına hava saldırısı düzenledi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin saldırılarından sonra Dışişleri Bakanlığı, "İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyoruz. Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarları her şeyden önemlidir ve taviz verilemez." açıklamasında bulundu. İran'ın Sistan ve Belucistan vilayetindeki patlamada 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti. İran Salı günü, Pakistan içerisinde bulunan İsrail ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği militan üslerine saldırmıştı.