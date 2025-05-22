Dışişleri’nden İslamofobiyle mücadeleye güçlü vurgu: Vatandaşlarımızın yanındayız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobiyle Mücadele Araştırma Merkezi ’nin bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen açılış etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında küresel düzeyde artan İslam karşıtlığına dikkat çeken Duran, Türkiye’nin bu tehdit karşısında yalnızca seyirci kalmadığını, aktif diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

Duran, özellikle Batı ülkelerinde İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, “Ocak 2023’ten bu yana Avrupa’da, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcilikleri önünde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim yakma olayları da dâhil olmak üzere 800’ün üzerinde nefret suçu işlendi” dedi.

Türkiye’nin uluslararası platformlarda bu tehlikeye karşı yoğun çaba gösterdiğini söyleyen Duran, 15 Mart’ın, Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler tarafından “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” ilan edildiğini hatırlattı. Ayrıca 2023 ve 2024’te alınan BM kararlarıyla Kur’an’a yönelik saldırıların uluslararası hukuk ihlali ve nefret suçu olarak tanımlandığını ifade etti.

Vatandaşa hukuki koruma

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştığı saldırıların da dikkate alındığını belirten Duran, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Yabancı Düşmanlığı” veri tabanıyla bu vakaların sistematik biçimde izlendiğini söyledi. Vatandaşların yurtdışındaki Türk temsilcilikleri aracılığıyla yaşadıkları olayları doğrudan bildirebildiklerini ve 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi’nden destek alabildiklerini aktardı.

Halihazırda 37 dış temsilcilikte görevli Hukuk Danışmanları aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlara hukuki destek sağlandığını vurgulayan Duran, “İslam karşıtı ve yabancı düşmanı saldırılara karşı vatandaşımızın yanındayız. Bu olayların hem diplomatik hem de hukuki takipçisiyiz” dedi.

Türkiye’nin liderliği

Duran, Türkiye’nin sadece BM’de değil, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası kuruluşlarda da İslam karşıtlığı konusunu gündemde tuttuğunu söyledi. İİT Genel Sekreteri ve AGİT Dönem Başkanlığı’nda bu konuyu izlemekle görevli temsilciliklerin de Türk büyükelçilerce yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye’nin bu yıl devralacağı İİT Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanlığı boyunca da İslam düşmanlığıyla mücadeleyi aktif biçimde sürdüreceğini dile getiren Duran, bu alandaki kararlı duruşun süreceğini ifade etti.







