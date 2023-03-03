Dışişleri'nden Kerkük'teki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Büyükelçi
Tanju Bilgiç
, Irak’ın Kerkük şehrinde gerçekleşen suikast hakkındaki soru üzerine yaptığı açıklamada "
Irak Türkmen Cephesi’nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir’in bugün (3 Mart) Kerkük’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Bu terör eylemi, Irak’ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi, Irak’ın istikrarını da hedef almaktadır. Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını bekliyoruz"
dedi.
#Tanju Bilgiç
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#saldırı
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