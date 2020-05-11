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Dışişleri'nden sert uyarı: Vururuz

Dışişleri Bakanlığı, Libya’da Türkiye’nin diplomatik misyonlarına tekrar saldırılması halinde, terörist Hafter’e bağlı güçlerin vurulacağını açıkladı. Hafter milisleri geçtiğimiz Salı, Trablus’ta Türkiye Büyükelçiliği’ne roketle saldırmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeci Hafter
Darbeci Hafter

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin diplomatik misyonlarının tekrar saldırıya uğraması halinde Libya’nın doğusundaki terörist Hafter güçlerinin meşru hedef haline geleceğini açıkladı. Hafter’e bağlı unsurların sadece önceki gün Trablus’un merkezindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanı sıra 100’ün üzerinde roket fırlattığı hatırlatılan yazılı açıklamada, “Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya’daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, BM’nin bu vahşet karşısında daha fazla sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu da vurgulandı: “Hafter’in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının korunması için Libya’nın meşru hükümetini ve kurumlarını desteklemeye devam edecektir.” Hafter güçleri geçtiğimiz Salı günü Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği konutu yakınlarına roket saldırısı yapmıştı.

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