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Dışişleri'nden UAD'ın İsrail kararı sonrası flaş açıklama: Derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), terör devleti İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik 'soykırım' saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasının beklendiğini belirtti. Açıklamada, "Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz." denildi.

18:50 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 18:50 - 26/01/2024 Cuma
AA
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in 'soykırım' suçundan yargılanması kararını kabul etti.
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in 'soykırım' suçundan yargılanması kararını kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararı hakkında açıklama yaptı.

"Derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz"

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Filistin'de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat"

"Mahkemenin açıkladığı tedbirlerin, Filistin'de akan kanın durdurulması için çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz.
" ifadesine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin ancak İsrail-Filistin meselesinin, uluslararası hukuk ve yerleşik parametreler temelinde adilane bir çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahip olduğu kaydedildi.


Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir
Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin başvurduğu davada verilen kararı değerlendirdi. 'Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir' diyen Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir'' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.



#Dışişleri Bakanlığı
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#İsrail
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#Gazze
14 dakika önce
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