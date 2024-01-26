Dışişleri'nden UAD'ın İsrail kararı sonrası flaş açıklama: Derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararı hakkında açıklama yaptı.
"Derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz"
Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin olarak bugün açıkladığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
"Filistin'de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat"
Açıklamada, Türkiye'nin bu yolda da elinden gelen her türlü katkı ve gayreti gösterme iradesine sahip olduğu kaydedildi.