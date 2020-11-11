Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişlerinden Yunanistana Oruç Reis tepkisi Gerginliği arttırmak yerine diyalog çağrılarına cevap verin
ANKARA

Dışişlerinden Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi: Yunanistan gerginliği arttırmak yerine diyalog çağrılarına cevap vermeli

Dışişlerinden Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi: Gerginliği arttırmak yerine diyalog çağrılarına cevap verin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların "uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları"na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Oruç Reis
Oruç Reis

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Yunan basınında Oruç Reis paniği: Yeni Şafak'ın manşetinden öğrendiler
DÜNYA
Yunan basınında Oruç Reis paniği: Yeni Şafak'ın manşetinden öğrendiler

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Oruç Reis gemisinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayımlandığını belirten Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı
GÜNDEM
Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı
Abone Ol Google News
Milyonların beklediği kanun çıktı

Milyonların beklediği
kanun çıktı

​TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Gerçekten samimiyseniz...

Gerçekten samimiyseniz...

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi.
Seçimler18 ay içinde

Seçimler
18 ay içinde

​Libya Diyalog Konferansı'nda anlaşmaya varıldı.
Yarından<br>itibaren yasak

Yarından
itibaren yasak

81 ile sigara ile ilgili genelge gönderildi.

Vodafone Park'ta <br>gol düellosu

Vodafone Park'ta
gol düellosu

​Altı golün atıldığı milli maçta kazanan çıkmadı.

Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

Türkiye ve Rusya<br>dünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.
Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.