Dışişlerinden Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi: Yunanistan gerginliği arttırmak yerine diyalog çağrılarına cevap vermeli Dışişlerinden Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi: Gerginliği arttırmak yerine diyalog çağrılarına cevap verin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların "uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları"na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi 11 Kasım 2020, 23:33 Son Güncelleme: 11 Kasım 2020, 23:53 AA