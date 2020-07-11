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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Ayasofya açıklaması İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın bir mektep ve bir medrese olsun
İSTANBUL RİZE

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya için mektep ve medrese bulunsun açıklması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın bir mektep ve bir medrese olsun

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, “Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak sloganlarını söyleyerek geçti” dedi. Eksiklikleri 24 Temmuz’a kadar tamamlamayı planladıklarını vurgulayan Erbaş, “Biz önce camimizi ziyaret ederek neler gerekiyor hangi konularda ihtiyaç var bunları tespit edeceğiz. Şuana kadar yaptığımız çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu inşallah 24 Temmuz’a kadar tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep, bir medrese olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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  • Ayasofya'nın ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Erbaş, "Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek geçti. Sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan, sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile bütün İslam dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlık için önemli bir değerdir, önemli bir mabettir." diye konuştu.

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AYASOFYA'DA BİR MEKTEP BİR MEDRESE OLSUN

Caminin, 1500 yılı aşkın tarihi geçmişi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Dolayısıyla ben bütün insanlığın esasında içinde ibadet edilebilen bir mabede dönüştürülmüş olmasının, aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun." değerlendirmesini yaptı.

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ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

  • Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayret içerisinde olduklarını da belirterek "Cami, kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalara başladık. İçinde mektep olan, içinde bütün insanlığa hizmet edebilecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk cuma namazını kılarak inşallah hizmete açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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24 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ

İbadete hazırlama sürecinde camiyi ziyaret edeceklerini belirten Erbaş, "Neler gerektiği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

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