Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sigara cana mala akla nesle dine zarar veren bir katildir
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigara cana mala akla nesle dine zarar veren bir katildir!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla düzenlenen panele katıldı.

Gençliğinden itibaren her vesileyle sigarayla mücadele ettiğini belirten Erbaş, sigara kullanan yakınlarını, arkadaşlarını bundan uzaklaştırma noktasında çalışmalar yaptığını aktardı. “Sigarayla topyekun mücadele etmeliyiz” diyen Erbaş, “Sigara bir katildir. Sigara sadece cana değil mala, akla, nesle, dine zarar veriyor” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan sigara açıklaması: Gençliğimden beri mücadele ediyorum
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleştirilen "Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadelede Kurumlar Arası İş Birliğinin Önemi" konulu panelde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tütünle mücadelede etkin rol alan herkese teşekkür etti.

Türkiye’de yılda 100 binden fazla kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Türkiye’de hiçbir hastalık, hiçbir olay yılda 100 bin kişiyi aşkın insanı öldürmüyor ama sigara öldürüyor. Dolayısıyla sigarayla mücadelenin, mücadele edilmesi gereken zararlar içerisinde en ön sırada olması gerekir” dedi.

Gençliğimden beri mücadele ediyorum

Başkan Erbaş, gençliğinden itibaren her vesileyle sigarayla mücadele ettiğini belirterek, sigara kullanan yakınlarını, arkadaşlarını bundan uzaklaştırma noktasında çalışmalar yaptığını, geçmişte Strazburg’da bulunduğu dönemde ‘Sigarayı Bırakma Kampanyası’ düzenleyerek sigarayı bırakan Türklerin adlarını cami duvarına astıklarını ve cuma namazından sonra cemaatle o kişiye dua ettiklerini ve bu yöntemle de yirmiden fazla kişinin sigara kullanımından vazgeçtiğini anlattı.

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Bir yılda 120 bin insanın ölümüne neden oluyor

Sigarayla topyekün mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, sigaranın sadece Türkiye’de bir yılda 120 bin insanın ölümüne sebep olduğuna dikkat çekti. Başkan Erbaş, “Sigara bir katildir. Sigara sadece cana değil mala, akla, nesle, dine zarar veriyor.” şeklinde konuştu.

  • Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sigaraya karşı bir mücadele başlattıklarını ve buna kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Toplumun önünde olan insanlar, bu konuda çok dikkatli olmalı

Başkan Erbaş, sigarayla mücadelede Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde birim oluşturulması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bırakmaktan ziyade acaba başlatmamak için ne gibi tedbirler almalıyız, bunun eğitimi olmalı. Bunun okullarda dersi olmalı. Yani rol model, toplumun önünde olan insanların bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir. Kendimizden örnek vereyim. Sigara içen bir imam, sigarayı bırakmaları noktasında 300-500, ne kadar cemaati varsa hiçbirisi üzerinde etkili olamaz. Onun sigara içmemesi lazım ya da içiyorsa bırakması lazım. Sigara içen bir öğretmen, öğrencisine nasıl ’sigaraya başlama’ diyebilecek ya da ‘sigarayı bırak’ diyebilecek?"

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Sigaraya Kovid yasağı
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Sigarayı bıraktı 3 yılda 10 bin lirayı yakın para biriktirdi
FOTOĞRAF 9
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Korgan ilçesine bağlı Tağlı Tepealan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ağcık, 2017'de ailesinin isteği üzerine 30 yıl içtiği sigarayı bıraktı.
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Her gün sigara için harcadığı parayı biriktirmeye karar veren 49 yaşındaki Ağcık, evdeki bir çöp kovasını kumbaraya dönüştürdü. Kovaya her gün bir miktar para atan Ağcık, 3 yılda 10 bin lirayı aşkın para biriktirdi.
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Bu birikimi Ağcık'a, satın aldığı pat pat adlı tarım aracının taksitleri gibi bazı ödemelerinde kolaylık sağlıyor.
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İlçede pazarcılık yapan Ağcık, sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı kaldığını hem de para biriktirdiğini söyledi.
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Şimdiye kadar kovayı üç kez parayla doldurmayı başardığını dile getiren Ağcık, Çöp kovasının kapağını bantla kapatıyoruz. Kapağına ise para koymak için delik açtık, buradan içine parayı atarak biriktiriyorum dedi.
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Ağcık, sigarayı aralıksız 30 yıl içtiğine dikkati çekerek, Keşke daha önce bıraksaydım, çok pişmanım. Eğer ben 30 yılın parasını biriktirmiş olsaydım şimdi iki evim olurdu ifadesini kullandı.
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Sigara içenlere bırakma çağrısında bulunan Ağcık, Ben başardım, onlar da başarabilir. İmkansız olsa ben bırakamazdım çünkü 30 yıl içtim. Demek ki bırakılabiliyormuş diye konuştu.
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Sigarayı bıraktı 3 yılda 10 bin lirayı yakın para biriktirdi
Ordu'da 3 yıl önce sigarayı bırakan esnaf Selahattin Ağcık, sigaraya harcadığı parayı kumbaraya dönüştürdüğü çöp kovasında biriktirdi.


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