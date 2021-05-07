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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrailin Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgal kabul edilemez
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail’in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgal kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in sürdürdüğü işgal politikalarına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını belirterek, “Kudüs’ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın sorumluluğudur” dedi.

Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail’in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgal kabul edilemez
​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü işgal politikalarına tepki gösterdi. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada İsrail’in Filistinli ailelere yönelik yürüttüğü sistematik işgalin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İsrail’in Filistinli ailelerin gasp ettiği evlerine işgalci aileleri yerleştirmesi karşısında Filistinli ailelerin yanında olduklarını ifade eden Erbaş, “İşgalci İsrail’in Kudüs’te ve farklı bölgelerde Filistinli aileleri tahliye etmeye yönelik sürdürdüğü sistematik işgal politikası kabul edilemez.

Askerleri, polisleri ve radikal örgütleriyle birlikte baskınlar düzenleyerek Filistinli ailelerin evlerini gasp eden ve yerine işgalci aileleri yerleştiren İsrail’in ahlaktan ve hukuktan yoksun zorbalıklarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

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KUDÜS MÜSLÜMANLARIN GÖZBEBEĞİ

Kudüs’ü ve bağımsız Filistin topraklarını bu işgalci zihniyetten korumak, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların ve insanlığın sorumluluğudur.

Uluslararası toplumu bu zorbalığa karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyorum. Kudüs; Müslümanların gözbebeği, insanlığın onuru ve ilelebet Filistin’in başkentidir” dedi.

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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
FOTOĞRAF 34
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Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.
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Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı.
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Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.
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Grubun dağılmaması üzerine ses bombaları ve atlı birliklerle göstericilere müdahale eden polisler, bazı Filistinlileri darp etti; biri sağlık çalışanı olmak üzere bazılarını da gözaltına aldı.
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Filistin Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada ise müdahale sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
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Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.
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Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu.
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Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
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İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
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Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.
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Doğu Kudüs'te insanlık dışı görüntüler: İşgalci İsrail güçleri yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek gösterisine müdahale ederek 4 kişiyi yaraladı, bazı Filistinlileri de gözaltına aldı.


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