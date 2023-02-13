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Diyanet İşleri Başkanlığı 16 binin üzerinde personelle depremzedelerin yanında
Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 bin 397 personelle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek veriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kentlerde faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Başkanlık tarafından deprem bölgesine 500 tır barınma, gıda, insani yardım ve defin malzemesi gönderilirken, 4 ikram aracı ve 1 mobil mutfak sahada görev yapıyor.
300'ü arama kurtarma olmak üzere 16 bin 397 personelle bölgede olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bugüne kadar depremzedelere 13 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Afetten dayanışmanın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin güçlenerek çıkılmasını dileyen İşliyen, deprem olur olmaz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bölgeye intikal ettiğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm illerden ekiplerin deprem bölgesine geldiğini anlatan İşliyen, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları, acil yardım ve dini vecibeleri yerine getirmek üzere bölgede olduklarını ifade etti.
İşliyen, depremin ilk gününden bu yana bölgeye çok sayıda yardım tırı gönderildiğini aktararak, şöyle devam etti:
Depremle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren İşliyen, şunları kaydetti: