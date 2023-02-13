Diyanet İşleri Başkanlığı 16 binin üzerinde personelle depremzedelerin yanında

"Çok organize bir çalışma var. Elhamdülillah bu organize çalışmalar, acıların biraz daha hafiflemesine de sebep oluyor. Bunun yanı sıra mobil mutfak ekibimiz çalışıyor. Ayakta kalan, yıkılma tehlikesi olmayan bütün camilerimiz ilk günden bu yana sıcak bir mekan olarak halkımıza açıldı. İmkanlar ölçüsünde çay, çorba ikramı da yapılıyor."