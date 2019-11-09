Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 81. yılında saygı ve rahmetle anıyor; vatanımızı işgal etmek isteyen düşman güçlere karşı destansı bir mücadele ile istiklalini ve istikbalini koruyan aziz milletimizin her bir şehidini ve gazisini minnetle yad ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 09 Kasım 2019, 22:20 Son Güncelleme: 09 Kasım 2019, 22:31 AA