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Diyanet Kocatepe Camisi'ndeki skandala ilişkin suç duyurusunda bulundu: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

18:35 . 15/08/2023 Salı
AA
Kocatepe Camii'nde yapılan skandal fotoğraf çekimine iki gözaltı.

Kocatepe Camii'nde yapılan skandal fotoğraf çekimine iki gözaltı.

Ankara'nın en büyük ve simge camisi Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapma skandalına imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden kadın model Ezgi Cebeci, cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı. Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.

Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı ve zanlılar bugün gözaltına alındı. Zanlılar, Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyanet Kocatepe Camisi'ndeki skandala ilişkin suç duyurusunda bulundu: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."



#Diyanet işleri Başkanlığı
#Kocatepe Camii
#Ankara
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