Diyanet Kocatepe Camisi'ndeki skandala ilişkin suç duyurusunda bulundu: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Kocatepe Camii'nde yapılan skandal fotoğraf çekimine iki gözaltı.
Ankara'nın en büyük ve simge camisi Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapma skandalına imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden kadın model Ezgi Cebeci, cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı. Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.
Ankara Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı ve zanlılar bugün gözaltına alındı. Zanlılar, Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: