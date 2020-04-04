Gündem Diyanet Umrecilere ateş düşürücü ilaç verildi iddialarını yalanladı Tamamen gerçek dışı
ANKARA

Diyanet 'Umrecilere ateş düşürücü ilaç verildi' iddialarını yalanladı: Tamamen gerçek dışı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir siyasi partinin yöneticisinin düzenlediği basın toplantısında 'Umrecilere ateş düşürücü ilaç verildi' iddiasını yalanlayarak "Tamamen gerçek dışıdır. Umre ve hac için giden vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini Sağlık Bakanlığımızın personelleri tarafından kontrol edilmektedir" ifadeleri ile cevap verdi.

Haber Merkezi İHA
Umreden dönenler karantinadan tahliye oldular.
Umreden dönenler karantinadan tahliye oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara, Diyanet yetkilileri tarafından ateş düşürücü ilaç verildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

TAMAMEN GERÇEK DIŞI


  • Diyanet İşleri Başkanlığı, bir siyasi partinin yöneticisinin, 2 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşlarla ilgili dile getirdiği iddialar hususunda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, ‘Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler’ iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir" denildi.

Açıklamada, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür" ifadesi kullanıldı.

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
FOTOĞRAF 37
Title
Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi.
Title
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni kararları kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Title
Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Title
31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il. Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
Title
İşte Türkiye'de giriş çıkışın yasak olduğu iller:
Title
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Title
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Title
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Title
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Title
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Title
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Title
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Title
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Title
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Title
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Title
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Title
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
Title
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Title
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Title
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Title
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Title
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Title
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Title
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Title
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Title
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Title
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Title
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Title
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Title
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Title
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Title
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Title
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Title
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Title
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
Title
Zonguldak
Title
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.


Bakan Selçuk açıkladı: Tedavi ödemeleri iki katına çıkarıldı
EKONOMİ
Bakan Selçuk açıkladı: Tedavi ödemeleri iki katına çıkarıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı

Caddelleri foşur foşur yıkayan belediye başkanı: En büyük başarımız samimiyet
GÜNDEM
Caddelleri foşur foşur yıkayan belediye başkanı: En büyük başarımız samimiyet

Osmaniye’de iki mahalle koronavirüs karantinasına alındı
GÜNDEM
Osmaniye’de iki mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Google'dan flaş koronavirüs kararı: Konum verilerini açıklayacak
TEKNOLOJİ
Google'dan flaş koronavirüs kararı: Konum verilerini açıklayacak

Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi
HAYAT
Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi
Abone Ol Google News
İtalyada böyle yayılmıştı

İtalya'da böyle yayılmıştı

​Haberi alır almaz yola düşenler tek tek geri gönderildi.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.
Bir yıkadıkaldı başını gitti

Bir yıkadık
aldı başını gitti

Foşur foşur yıkayan başkan, Yeni Şafak'ın canlı yayınına katıldı.
İki katına çıkarıldı

İki katına çıkarıldı

​Bakan Selçuk'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

​Büyükşehirlerin çevrelediği illere de kimse giriş çıkış yapamayacak.
Tam kadro destek

Tam kadro destek

Dayanışma Kampanyası'na maaşlarıyla katıldılar.
Bu virüs<br>bir yağmur gibi

Bu virüs
bir yağmur gibi

Devlet Başkanı Bolsanaro'dan tepki çeken sözler.
Koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs karantinasına alındı

​Gece yarısı gelen kararla giriş çıkışlar yasaklandı.
Limitini artırdı

Limitini artırdı

​Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat.
Anlık konumu açıklayacak

Anlık konumu açıklayacak

​Google'dan koronavirüs ile mücadelede flaş karar.
31 şehre giriş yasağı

31 şehre giriş yasağı

​Koronavirüsün bulaşma hızı ivme kazanınca tedbirler genişledi.
İnfaz düzenlemesi<br>komisyondan geçti

İnfaz düzenlemesi
komisyondan geçti

18 saatlik mesainin ardından kabul edildi.
Denetimler başladı

Denetimler başladı

Büyükşehirlerin giriş ve çıkışları tutuldu.
E-Ticarette siparişler<br>üç katına çıktı

E-Ticarette siparişler
üç katına çıktı

​Eve teslim harcamalar yüzde 50 arttı.
Fransız usulü korsanlık

Fransız usulü korsanlık

​İthal edilen milyonlarca maskeye el koydu.
Akaryakıt<br>satışları dip yaptı

Akaryakıt
satışları dip yaptı

​Şehirde yüzde 70, kırsalda yüzde 90 düştü.
20 Nisan'a kadar durduruldu

20 Nisan'a kadar durduruldu

​Koronavirüs önlemlerinde yeni karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.