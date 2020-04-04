Teknoloji Googledan flaş koronavirüs kararı Konum verilerini açıklayacak
İNTERNET

Google'dan flaş koronavirüs kararı: Konum verilerini açıklayacak

Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kimlerin 'Evde kal' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

MÜCADELEYE DESTEK VERMEK AMACIYLA PAYLAŞACAK

  • Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

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