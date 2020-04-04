Google'dan flaş koronavirüs kararı: Konum verilerini açıklayacak

Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

MÜCADELEYE DESTEK VERMEK AMACIYLA PAYLAŞACAK

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

GÜNDEM 307 misafirhane sağlıkçılara açıldı

HAYAT Alo Fetva’ya virüsü sorduk: Kolonya abdesti bozar mı?

HAYAT Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Maske ve tulum desteği verin

DÜNYA Türklere Kovid’li mektup: Öksürdüm ve kağıdı yaladım

GÜNDEM SANKO elini taşın altına koydu: Çalışanlarına 1000’er lira dağıttı

GÜNDEM Türk işçiler getiriliyor: Arabistan’da karantinaya alınan 360 umreci de yurda getirilecek

EKONOMİ İnşaatçılar gelecekten umutlu

DÜNYA Gurbetçilerden örnek çalışma: Doktorlara pilav ve kavurma ikram ettiler