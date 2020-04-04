Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi

Dünyayı esir alan küresel koronavirüs salgınıyla mücadele için herkes seferber oldu. Bir taraftan aşı ve ilaç geliştirilmesi için çalışmalar sürerken diğer yandan da sağlık çalışanlarının ihtiyaçları için yoğun çaba sarfediliyor.
Üniversiteler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri hem koronavirüsün etkisini önlemek hem de virüs görülenlerin tedavisiyle uğraşan sağlık çalışanları için çalışıyor.
Maltepe Üniversitesi sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini en aza indirmek amacıyla Kovid-19’u ultraviyole ışınlarını kullanarak bulunduğu ortamda öldüren üç ayrı cihaz geliştirdi. Üniversitede kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, üretilen ilk cihazların sağlık personeli için kullanılmasını sağlayacak. İlk denemeleri başarıyla sonuçlanan tasarımın “El Cihazı”, “Dezenfeksiyon Kapısı” ve “Dezenfeksiyon Kabini” olarak üç ayrı prototipi hızla üretildi. El cihazı 75, kabinler ise 15 saniyeden kısa bir sürede ortamdaki virüsleri en az düzeye indirme gücüne sahip.
ÇOKLU SOLUNUM CİHAZI APARATI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi’nde Türk hekimler ve mühendisler tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere, üç boyutlu yazıcı ile bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Bunlarla ilgili verileri Bakanlığımıza aktardık. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz olarak vermeye hazırız. Bunu şu anda başarmış durumdayız” dedi.
İLAÇ ÜRETİMİNE BAŞLANDI
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Abdi İbrahim de Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Yeni tip koronavirüsün tedavi protokolünde yer alan ilacın hâli hazırda Türkiye’deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sahada kendilerine verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığına teslim ettik” diye konuştu.