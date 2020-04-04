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Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi

Dünyayı esir alan küresel koronavirüs salgınıyla mücadele için herkes seferber oldu. Bir taraftan aşı ve ilaç geliştirilmesi için çalışmalar sürerken diğer yandan da sağlık çalışanlarının ihtiyaçları için yoğun çaba sarfediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, üç boyutlu yazıcı ile çoklu solunum cihazı aparatı yaptı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, üç boyutlu yazıcı ile çoklu solunum cihazı aparatı yaptı.

Üniversiteler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri hem koronavirüsün etkisini önlemek hem de virüs görülenlerin tedavisiyle uğraşan sağlık çalışanları için çalışıyor.

Maltepe Üniversitesi sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini en aza indirmek amacıyla Kovid-19’u ultraviyole ışınlarını kullanarak bulunduğu ortamda öldüren üç ayrı cihaz geliştirdi. Üniversitede kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, üretilen ilk cihazların sağlık personeli için kullanılmasını sağlayacak. İlk denemeleri başarıyla sonuçlanan tasarımın “El Cihazı”, “Dezenfeksiyon Kapısı” ve “Dezenfeksiyon Kabini” olarak üç ayrı prototipi hızla üretildi. El cihazı 75, kabinler ise 15 saniyeden kısa bir sürede ortamdaki virüsleri en az düzeye indirme gücüne sahip.

Çoklu solunum cihazı aparatı

ÇOKLU SOLUNUM CİHAZI APARATI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi’nde Türk hekimler ve mühendisler tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere, üç boyutlu yazıcı ile bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Bunlarla ilgili verileri Bakanlığımıza aktardık. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz olarak vermeye hazırız. Bunu şu anda başarmış durumdayız” dedi.

Maltepe Üniversitesi Kovid-19’u ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirdi.

İLAÇ ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Abdi İbrahim de Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Yeni tip koronavirüsün tedavi protokolünde yer alan ilacın hâli hazırda Türkiye’deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sahada kendilerine verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığına teslim ettik” diye konuştu.

Cihaz kısa sürede ortamdaki virüsleri en aza indiriyor.

Bu laboratuvar 90 dakikada koronavirüs testi yapacak
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Koronavirüs tehdidine karşı sadece Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığına gönderilen Covid-19 tanısı örnekleri, PAÜ Hastaneleri bünyesinde çok daha hızlı bir şekilde test edilebilinecek.
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Bu kapsamda koronavirüs tanısı konulan hastalar, daha erken izole edilerek tedavilerine başlanabilecek.
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Sadece koronavirüs şüphesi bulunan vatandaşlara test yapılacak.
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Bulaşıcı numunelerin geldiği laboratuvarda bütün önlemler üst düzeyde alınıyor. Numunenin hastadan alınarak laboratuvara getirilme sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, korona şüphesi hastadan ağız ve burun sürüntülerinden alınan numunelerin güvenliği ve bulaşma riskine karşı 3 güvenlikli özel numune taşıma kutuları ile numunelerin merkez laboratuvarına getirildiğini belirtti.
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Numune alımı ve taşınmasına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çalışkan, pozitif vakayı yakalamak için numunenin uygun şartlarda alınması gerektiğini, taşınmasında titiz davranılması, numunenin kaçıncı gün alındığına ve gönderilen numunenin tipinin çok önemli olduğunu söyledi.
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Çalışkan, günlük 300 test kapasitesi bulunan laboratuvarın ihtiyaç halinde bin test kapasiteye çıkarılabileceğini aktardı.
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PAÜ Hastaneleri olarak Covid-19 tanı laboratuvarı yetki belgesine sahip olabilmek için gerekli asgari koşulları fazlasıyla sağladıklarını belirten Dr. Çalışkan, “Laboratuvarımızda moleküler odası olarak bir temiz bir kirli olmak üzere iki odamız var. Numunelerin çalışılması için Biyo güvenlik kabini Class IIA ve Real Time PCR cihazları mevcut. Bu cihazlarla ortalama günde 300 test çalışma kapasitesine sahibiz. 6 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Hasta sayımız arttığı zaman bu kapasitemizi daha da arttıracak imkanlara sahibiz. Tanıda kullandığımız PCR kitleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz kitlerdir. Ortalama 15 dakika ön işlemleri var. Real Time cihazları dediğimiz cihazlara yüklüyoruz. Yükledikten sonra ortalama 90 dakikada sonuç alıyoruz” dedi.
Bu laboratuvar 90 dakikada koronavirüs testi yapacak
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) koronavirüs (Covid-19) tanı laboratuvarı yetkilendirmesini aldı. Günlük 300 test kapasitesi ile PAÜ tanı belirleme çalışmalarına başladı. Alınan numunelerin ardından ortalama 90 dakikada koronavirüs testi sonucu alınıyor.


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