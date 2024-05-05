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Diyanet’e yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar: Türkiye’nin yüzde 65’i 'dindarım' dedi

GENAR tarafından yapılan son araştırmaya göre, kendisini "dindar" olarak tanımlayan ve dindar olmayan vatandaşların oranları dikkat çekti. Türkiye'de dindarlık oranının oldukça yüksek olduğu ortaya çıkarken öte yandan araştırma sonuçları kamuoyunda dine yönelik beslenen tolerans ile Diyanet imajı arasında bir yakınlık olduğunu da gösterdi.

14:00 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 15:11 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Kamuoyu araştırma şirketi
GENAR
, son derece dikkat çekici bir kamuoyu araştırması sonuçlarını yayımladı. Yeni Şafak yazarı ve GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş
"Türkiye’de din ve Diyanet algısı"
başlıklı köşe yazısında çarpıcı sonuçları paylaştı.

Türkiye genelinde 27 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette kendisini
'dindar'
olarak belirten vatandaşların oranı ortaya çıktı.

Dindarlık oranı yüksek


Araştırmada kendisini
“dindar”
olarak tanımlayan vatandaşların oranının yüzde 65,6 olurken
“Kendinizi ne derece dindar bir kişi olarak görüyorsunuz?”
sorusuna cevap veren vatandaşların yüzde 9,6’sı
“Oldukça dindarım”
, yüzde 51’i
“Dindarım”,
yüzde 24,4’ü
“Ne dindarım ne değilim”
dedi.

“Dindar değilim”
ve
“Hiç dindar değilim”
diyenlerin oranı ise yüzde 15'te kaldı.


Kişisel sorunlarda maneviyata sığınılıyor


Araştırmaya göre kişisel sorunlara çözüm arayışında duanın ve ibadetin yeri
yüzde 29,9
ile en yüksek oranı oluşturdu.

Buna
'türbe ve cami gibi dini mekanları da ziyaret'
cevabını veren vatandaşlar da eklediğinde oran yüzde 33,1'e çıkıyor.




Vatandaşlar Diyanet'in çocuklara 'din' eğitimi vermesinden memnun


Öte yandan araştırma Türk toplumunun din eğitimini Diyanet’ten alma eğilimi de ortaya çıkardı. Buna göre 4-6 yaş grubu çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din ve değerler eğitimi doğru bulanların oranının da oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.


Yüzde 62 gibi büyük bir oranla vatandaşlar bu eğitimlerden memnun olduklarını dile getirdi.
Araştırma, toplumun dini yaklaşımı ile Diyanet algısı arasında bir yakınlık olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılanlar arasında din görevlilerine yönelik olumlu algı oranı ise yüzde 60’ın üzerinde oldu.

#GENAR
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#Dindar
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