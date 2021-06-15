Yaz Kur’an Kursları 5 temmuzda başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur’an kurslarında açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’, bu yıl da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

20 Ağustos’ta sona erecek

2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur’an kursları veya ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.

Çocuklara yüz yüze eğitim

Kur’an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur’an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

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Gençlere online eğitim

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek.