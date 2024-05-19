Diyanet'ten 19 Mayıs mesajı: Bu kıymetli eseri geleceğe taşımak bizlerin en büyük sorumluluğudur

Başkanlıktan yayımlanan kutlama mesajında, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının yeşererek inanca dönüştüğü ve kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un milletin özgürlük ve kutsal değerleri için ortaya koyduğu mücadele ruhunun yeniden canlandığı gün olduğu belirtildi.
Vatan topraklarını işgal eden devletlere karşı "Ya istiklal ya ölüm" ruhuyla gösterilen şanlı kurtuluş mücadelesinin tarihte eşine ender rastlanan bir zaferle sonuçlandığı ve özgürlüğüne düşkün olan bu milletin elde ettiği bağımsızlığı tüm dünyaya ilan ettiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi: