Diyanet'ten 19 Mayıs mesajı: Bu kıymetli eseri geleceğe taşımak bizlerin en büyük sorumluluğudur

"Bugün görkemli al bayrağın altında güven içinde ve özgür olarak yaşadığımız bağımsız güçlü Türkiye, vatan toprağını canından aziz bilen ve onun için her türlü fedakarlığa göğüs geren ecdadımızın, milli ve manevi değerler uğruna verdiği kahramanlık destanları ile dolu bir mücadelenin eseridir. Bu kıymetli eseri muhafaza ve müdafaa ederek geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur.