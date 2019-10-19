Gündem Diyarbakır anneleri 47 gündür HDP önünde evlatlarını bekliyorlar Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum
DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri 47 gündür HDP önünde evlatlarını bekliyorlar: Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum

HDP'liler tarafından PKK'nın dağ kadorusuna kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 47’nci gününe girdi. Oğlu Azad Akkoyun’un 4 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, “Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” dedi.

Haber Merkezi IHA
Diyarbakır anneleri
IHA
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri
IHA
Diyarbakır anneleri

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 47’nci gününde sürüyor. Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad’ın PKK’lılar tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Anne Akkoyun’un HDP il binası önündeki eylemi 47 gündür devam ederken, çocuğunu HDP’lilerden istediğini söyledi.

DHA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 47. gününde.

“Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim”

  • Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunun 4 yıl önce HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını öne süren anne Akkoyun, “Azad’ım 4 yıl önce bu parti binasına geldi ve o günden sonra kendisinden haber alamadım. Defalarca parti binasına geldim oğlumu verin bana geri getirin dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Oğlum Azad’ın diğer 2 ağabeyi de HDP’liler yüzünden şu anda cezaevinde. Ben Azad’ımı devletten değil, HDP’den bu zalimlerden istiyorum. Oğlumu bana geri getirmelerini bekliyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” diye konuştu.

HDP'lilerden oturma eylemini engellemek için yaptıkları çirkin harekete annelerden tepki: Onların sonu geldi artık
GÜNDEM
HDP'lilerden oturma eylemini engellemek için yaptıkları çirkin harekete annelerden tepki: Onların sonu geldi artık

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45’inci gününde: Evladım kandırılmadı kaçırıldı
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45’inci gününde: Evladım kandırılmadı kaçırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’dan polise tehdit: ‘Farklı eylemlerimiz olur’
GÜNDEM
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’dan polise tehdit: ‘Farklı eylemlerimiz olur’

HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu: Gözü yaşlı baba kızına seslenirken fenalaştı
GÜNDEM
HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu: Gözü yaşlı baba kızına seslenirken fenalaştı

Alçak
GÜNDEM
Alçak

Yanınızdayız
GÜNDEM
Yanınızdayız

Tarih bu anneleri saygıyla yazacak
GÜNDEM
Tarih bu anneleri saygıyla yazacak
ABD silahları Kandile taşınıyor

ABD silahları Kandil'e taşınıyor

​Terör örgütü PKK'nın eski sözcüsü Talel Sülo anlattı.
Mazlum Kobanininiadesi istensin!

Mazlum Kobani'nin
iadesi istensin!

ABD ile aramızdaki 'suçlu iadesi anlaşması' uygulansın.
Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

​Cumhurbaşkanı, Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesinde konuştu.
Babasının <br>çektiği kredi ile ilk kez yüzünü gördü

Babasının
çektiği kredi ile ilk kez yüzünü gördü

​21 yaşındaki kızın nakil sonrası yaşadığı mutluluk.
Son 36 saatte<br>14 saldırı

Son 36 saatte
14 saldırı

​MSB, YPG/PKK'lı teröristlerin mutabakata uymadığını açıkladı.
2,5 saatlik yol <br>40 dakikaya inecek

2,5 saatlik yol
40 dakikaya inecek

2 ilçeyi birbirine bağlayacak yol yıl sonu açılıyor.
İspanya polisinden<br>tepki çeken şiddet

İspanya polisinden
tepki çeken şiddet

Barselona sokaklarını ateşe veren eylemciler, polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.
Hasretinden geceleri yatamıyorum

Hasretinden geceleri yatamıyorum

Anneler 47 gündür HDP önünde evlat nöbetinde.
41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

YPG'nin serbest bıraktığı teröristler yakalandı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Günlük <br>350 TL yevmiye

Günlük
350 TL yevmiye

​Sadece yükseklik korkusu olmayan erkekler çalışabiliyor.
Test pilotlarının ölümcül hata mesajı

Test pilotlarının ölümcül hata mesajı

Boeing'in 737 Max arızasını 2016'dan beri bildiği ortaya çıktı.
MİT 'Meksika imamını' paketledi

MİT 'Meksika imamını' paketledi

Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Alman devi personeli tehdit etti

Alman devi personeli tehdit etti

Lufthansa'dan zam isteyen personele skandal.
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

​İstanbul yoğun sise teslim oldu.
Saat işliyor

Saat işliyor

​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.