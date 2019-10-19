Diyarbakır anneleri 47 gündür HDP önünde evlatlarını bekliyorlar: Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum HDP'liler tarafından PKK'nın dağ kadorusuna kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 47’nci gününe girdi. Oğlu Azad Akkoyun’un 4 yıl önce PKK üyeleri tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, “Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmeseler Suriye’ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye’ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim” dedi.

Haber Merkezi 19 Ekim 2019, 11:22 Son Güncelleme: 19 Ekim 2019, 12:20 IHA