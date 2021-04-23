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Gündem Diyarbakır anneleri 599 gündür evlat nöbetinde Kızımın 23 Nisanda dağda işi ne
DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri 599 gündür evlat nöbetinde: Kızımın 23 Nisan'da dağda işi ne

Evlatları çocuk yaşta dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını buruk karşılıyor. Kızı 14 yaşında dağa kaçırılan anne Fatma Akkuş, "Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var" dedi. Mevlüde Üçdağ, "Oğlum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çok severdi. Şiirler okurdu. Evde yaptığımız etkinlikleri okula götürürdü. Ciğerimi koparıp dağa taşa mahkum ettiler" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri 599 gündür evlat nöbetinde: Kızımın 23 Nisanda dağda işi ne
Diyarbakır'da ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 599'uncu gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 599'uncu gününde devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ile yaşadıkları anıları unutmayan aileler, ellerinde fotoğraflarla evlatlarının yolunu gözlüyor.

"Kızım sen 23 Nisan'ı kutlardın"

Kızı Songül'e kavuşmak için oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, 6 yıldır evladına hasret kaldığını söyledi.

"23 Nisan geldiği zaman çok üzülüyorum. Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var?" diyen Akkuş, kızının 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

Akkuş, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaparak, "Keşke burada olsaydı. Bu çocukları dağda ölüme terk ettiler. Yazık değil mi? Çocukları geri versinler. Kızımı çok özledim." dedi.

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"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çok severdi"

Anne Mevlüde Üçdağ da oğlu Ramazan'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini belirtti.

"Oğlum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok severdi. Şiirler okurdu. Evde yaptığımız etkinlikleri bayramda okula götürürdü. Ciğerimi koparıp dağa taşa mahkum ettiler." ifadelerini kullanan Üçdağ, oğlunu çok özlediğini, sesine hasret kaldığını dile getirdi.

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"Oğlum ölse bile diğer çocuklar için mücadele edeceğim"

Üçdağ, evladına kavuşana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini kaydederek, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Küçük yaşta birçok çocuğu kaçırdılar. Onlar (HDP) Kürtlerin temsilci olamaz. Küçük yaşta çocukları kandırıp, PKK'ya teslim ettiler. Sonuna kadar eylemde kararlıyım. Oğlum ölse bile buradan ayrılmayacağım, diğer çocuklar için mücadele edeceğim. Hiçbir zaman bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Evladına seslenen Üçdağ, "O zalimlerden kaç. 9 yaşındaki çocukları bile dağa kaçırdılar. 9 yaşındaki çocuk şimdi 23 Nisan'ı kutlayacaktı. Evladımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

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"23 Nisan'da eline bayrak alarak okula giderdi"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelerek eylem yapan Nazmi Türan ise çocuk yaşta kaçırılan kızını HDP'den istediğini belirtti.

Türan, "Sonuna kadar buradayım. Sadece kızımı istiyorum. 23 Nisan'da eline bayrak alarak okula giderdi. Bayramı büyük bir sevinçle karşılıyordu. Polis olmak hayali vardı. Şimdi ölü mü, sağ mı bilmiyoruz." dedi.

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Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Ödümlü, "Küçük yaştaki çocukların 23 Nisan'ı kutlaması gerekirken dağda ellerinde silah olmaması lazım. 8 yaşındaki çocuğu dağa kaçırıp eline silah veriyorlar. Ne hakları var buna? Evladımın teslim olmasını istiyorum." diye konuştu.

Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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