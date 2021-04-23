Diyarbakır anneleri 599 gündür evlat nöbetinde: Kızımın 23 Nisan'da dağda işi ne

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 599'uncu gününde devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ile yaşadıkları anıları unutmayan aileler, ellerinde fotoğraflarla evlatlarının yolunu gözlüyor.

"Kızım sen 23 Nisan'ı kutlardın"

Kızı Songül'e kavuşmak için oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, 6 yıldır evladına hasret kaldığını söyledi.

"23 Nisan geldiği zaman çok üzülüyorum. Kızımla evde etkinlik yapardık. Kızım sen 23 Nisan'ı kutlarken şimdi dağda ne işin var?" diyen Akkuş, kızının 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

Akkuş, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaparak, "Keşke burada olsaydı. Bu çocukları dağda ölüme terk ettiler. Yazık değil mi? Çocukları geri versinler. Kızımı çok özledim." dedi.

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"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çok severdi"

Anne Mevlüde Üçdağ da oğlu Ramazan'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini belirtti.

"Oğlum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok severdi. Şiirler okurdu. Evde yaptığımız etkinlikleri bayramda okula götürürdü. Ciğerimi koparıp dağa taşa mahkum ettiler." ifadelerini kullanan Üçdağ, oğlunu çok özlediğini, sesine hasret kaldığını dile getirdi.

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"Oğlum ölse bile diğer çocuklar için mücadele edeceğim"

Üçdağ, evladına kavuşana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini kaydederek, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Küçük yaşta birçok çocuğu kaçırdılar. Onlar (HDP) Kürtlerin temsilci olamaz. Küçük yaşta çocukları kandırıp, PKK'ya teslim ettiler. Sonuna kadar eylemde kararlıyım. Oğlum ölse bile buradan ayrılmayacağım, diğer çocuklar için mücadele edeceğim. Hiçbir zaman bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim." şeklinde konuştu.

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Evladına seslenen Üçdağ, "O zalimlerden kaç. 9 yaşındaki çocukları bile dağa kaçırdılar. 9 yaşındaki çocuk şimdi 23 Nisan'ı kutlayacaktı. Evladımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

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"23 Nisan'da eline bayrak alarak okula giderdi"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelerek eylem yapan Nazmi Türan ise çocuk yaşta kaçırılan kızını HDP'den istediğini belirtti.

Türan, "Sonuna kadar buradayım. Sadece kızımı istiyorum. 23 Nisan'da eline bayrak alarak okula giderdi. Bayramı büyük bir sevinçle karşılıyordu. Polis olmak hayali vardı. Şimdi ölü mü, sağ mı bilmiyoruz." dedi.

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Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Ödümlü, "Küçük yaştaki çocukların 23 Nisan'ı kutlaması gerekirken dağda ellerinde silah olmaması lazım. 8 yaşındaki çocuğu dağa kaçırıp eline silah veriyorlar. Ne hakları var buna? Evladımın teslim olmasını istiyorum." diye konuştu.

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