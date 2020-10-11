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Gündem Diyarbakır annelerinden yeni karar Nöbeti 24 saat sürdürecekler
DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 24 saat sürdürecek

Diyarbakır annelerinden yeni karar: Nöbeti 24 saat sürdürecekler

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat tutacak. Evlatları için 403 gündür nöbet tutan anneler çocuklarını örgütten kurtarana kadar kararlılıkla mücadelelerini sürdüreceklerini söylediler.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 403'üncü gününe girdi.

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı, evlat nöbetinde ikinci yıllarına girdiklerini ve evladının yolunu gözlediğini söyledi.

"Bugünden itibaren 24 saat nöbet tutacağız" diyen anne Kabaklı evladının bırakılmasını istedi.

HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
OYNAT 03:53
HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti.


24 saat nöbet tutacaklar

Kabaklı, "HDP ve PKK oğlumu geri versinler artık. Bütün evlatlardan ne istiyorlar, hiç mi vicdanları, merhametleri yok. Bizim yüreğimiz yok, onlar içeride müziği son sese verip bize acı veriyor. Eylemime 24 saat devam edeceğim ve oğlum gelene kadar da kalkmayacağım" diye konuştu.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının HDP ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını istemek olduğunu dile getirdi.

HDP il binasında bulunanların ve binaya girenlerin müzik çalarak, işaretle ya da sözlü olarak sürekli kendilerini tahrik ettiklerini ifade eden Bingöl, duygularını şöyle dile getirdi:

"Canımız sağ oldukça, çocuklarımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz. Artık bundan sonra böyle, biz sustukça onlar bizimle dalga geçmeye başladı. Evladımızı alana kadar 24 saat buradayız. Eylemimiz gece gündüz devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde 'Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun' mesajını verdi.


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