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DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "İnşallah terörü bitireceğiz. Oğlum gelene kadar buradan gitmiyorum. 7 senedir bu hasreti, bu acıyı çekiyoruz. HDP ve PKK, yeter artık evlatlarımızı bırakın." dedi.

Anne Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için oturma eylemi yapan ağabey Serdar Yıldız da kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

6 yıldır kardeşinden haber alamadığını dile getiren Yıldız, "Kardeşimi HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Kardeşimi ve diğer kardeşlerimizi almadan bu eylemi bırakmayacağız." diye konuştu.

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