Gündem Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110uncu gününde Ölmek var terk etmek yok
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde: Ölmek var terk etmek yok

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde: Ölmek var terk etmek yok

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Emine Kaya "Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim. Ölmek var terk etmek yok" dedi. Baba Şevket Bingöl ise "Allah'ın izniyle bunların sonunu getirene kadar burada oturacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde devam ediyor.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 110'uncu gününe girdi.

Anne Emine Kaya, yaptığı açıklamada, oğlunun halen bırakılmadığını, çocuklarını almadan oturma eylemini sonlandırmayacaklarını söyledi.

AA
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
  • Kaya, "Oğlumun kaçırılmasının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıldır acı çekiyorum. Vicdan ve merhamet varsa oğlumu bırakırsınız. Oğlumu istiyorum, oğlumu bırakın. Hem evde hem burada perişan olduk. Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim. Ölmek var terk etmek yok. Zaten 5 yıldır ölüyüm." diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler HDP'li vekilleri görünce sinir krizi geçirdi
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Evlat nöbetindeki aileler HDP'li vekilleri görünce sinir krizi geçirdi
Diyarbakır'da HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.


"Artık bunların iç yüzünü herkes görsün"

Baba Şevket Bingöl de eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

HDP il binasına arka taraftan ikinci giriş kapısı yapılmasına tepki gösteren Bingöl, şunları kaydetti:

"Bunlar siyasi parti değil PKK'nın partisidir. Bunların artık kaçacakları delik de yok. Bizden kurtulamazlar. Ya bizim çocuklarımızı getirsinler ya da Mecliste siyaset yapmasınlar, istifa etsinler. Artık bunların iç yüzünü herkes görsün. Yoksa olan bizim gibi garibanlara olur. Çocuklarımızı götürüyorlar, mallarımıza zarar veriyorlar, arabalarımızı yakıyorlar. 81 milyon Türkiye halkı bunlardan zarar gördü. Çocuklarımız sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Allah'ın izniyle bunların sonunu getirene kadar burada oturacağız."

HDP il binasına halen çocukların girip çıktığına şahit olduklarını anlatan Bingöl, "Anne ve babalar çocuklarına sahip çıksın. Çocuklarınızın beynini yıkıyorlar, kandırıyorlar ve dağa gönderiyorlar. Biz nasıl evlat acısı çekiyorsak onlar da çeker. Anne ve babalar demesin ki 'Biz HDP'liyiz, çocuklarımız oraya gitsin.' Yanlış yapıyorlar. Sonunda çok acı çekerler, iş işten geçmiş olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında konuştu. Evlat nöbeti tutan anneleri hatırlatan Erdoğan, ''Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasp edilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir'' dedi.


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